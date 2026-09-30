Doctor Doom estrena un Funko Pop de Marvel que se ilumina: ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Tras el próximo estreno de Avengers: Doomsday, Doctor Doom está por todas partes y no solamente dentro de las historias de Marvel sino que también comienza a conquistar las colecciones con figuras que han atraído la atención de los fans de figuras y ediciones especiales.

Entre las figuras que han llamado la atención se encuentra una versión de Funko Pop relacionada con la faceta de Doctor Doom como Sorcerer Supreme, una etapa particularmente importante del personaje en los cómics. La historia reciente de Marvel presenta a Victor von Doom asumiendo el manto de Hechicero Supremo, antes de convertirse también en una figura de poder a escala mundial por lo que ahora esta nueva edición de Funko Pop ha comenzado a ser relevante.

¿Cómo es el Funko Pop de Doctor Doom como Sorcerer Supreme?

La figura recrea a Doctor Doom por esta línea lo muestra con su característica armadura metálica, capa y máscara que cubre por completo su rostro. El diseño conserva la apariencia imponente del villano, con detalles en tonos oscuros y metálicos, mientras que el efecto luminoso le da un toque especial cuando se observa en la oscuridad, convirtiéndolo en una pieza llamativa para cualquier colección de Marvel.

¿Cuánto cuesta y dónde conseguir el Funko Pop de Doctor Doom en México?

Para los coleccionistas que están próximos a conseguir la figura deben tener en cuenta que los precios cambian dependiendo de la versión. Una de las opciones más accesibles se encuentra en jugueterías donde el POP Marvel: Fantastic Four: Doctor Doom tiene un costo de aproximadamente 300 pesos.

Por su parte, la tienda oficial de Funko México tiene registrado el Pop! Doctor Doom en 319 pesos. Sin embargo, al momento de la consulta, la pieza aparece como no disponible, por lo que ese precio sirve como referencia del costo oficial en México, pero no significa que haya existencias actualmente.

Otra alternativa son los supermercados, donde una figura Funko Pop de Doctor Doom de 4.5 pulgadas tiene un costo de más de 800 pesos ya que esta se trata de una variante diferente, por lo que no debe confundirse con el Pop estándar de 3.75 pulgadas.

Mientras tanto, en tiendas departamentales tiene el Pop! Doctor Doom en mil 598 pesos, ya que su venta es a través de un vendedor externo. La misma tienda tiene actualmente otras publicaciones del personaje con precios todavía más elevados, lo que demuestra cuánto puede cambiar el costo dependiendo de la edición y del vendedor

¿Cuánto cuesta la versión que se ilumina?

Aquí hay que tener especial cuidado. No todas las figuras de Doctor Doom que aparecen en las tiendas mexicanas son la nueva versión luminosa, y algunas publicaciones mezclan diferentes ediciones del personaje.

En el mercado internacional de coleccionistas existen versiones Glow in the Dark de Doctor Doom que alcanzan precios mucho más elevados. Una variante de Infamous Iron Man/Doctor Doom Glow aparece alrededor de mil 627 pesos, mientras que otras ediciones exclusivas pueden superar los 2 mil pesos.