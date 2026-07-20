¿Cuándo fue la primera aparición del Doctor Doom en los cómics, en el cine y en los videojuegos?

Con la creciente fiebre por Avengers: Doomsday, los fans y quienes comienzan a adentrarse dentro del universo del cine de superhéroes, tienen la misma duda: ¿Cuáles fueron las primeras apariciones de Doctor Doom, uno de los villanos más importantes del universo de Marvel, dentro del cine, los cómics y los videojuegos?

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¿Cuándo fueron las primeras apariciones del Doctor Doom?

Dentro del creciente universo de Marvel, el Doctor Doom será quien se presente como el villano a vencer dentro de la próxima película de Marvel Studios, Avengers: Doomsday, la cual se estrenará en cines a nivel mundial el 18 de diciembre de 2026. Y si te preguntas cuáles fueron las primeras apariciones del villano, aquí te lo contamos:

Pocos saben que la primera aparición del Doctor Doom fue dentro de los cómics en Fantastic Four #5 (1962). Icónico cómic, que presenta una de las historias favoritas de los fanáticos.

Décadas después, el villano debutó dentro de la gran pantalla dentro del filme Los 4 Fantásticos (1994), película que fue dirigida por Oley Sassone y producida por Roger Corman. No obstante, el largometraje de bajo presupuesto que nunca se estrenó oficialmente.

¿Qué se sabe de la nueva película de Marvel Avengers: Doomsday?

De manera oficial se ha declarado que Avengers: Doomsday se estrenará en cines el próximo 18 de diciembre del 2026, y será dirigida por los hermanos Russo. Esta película se espera que sea la presentación oficial de Robert Downey Jr. en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como el villano Doctor Doom, tras finalizar su icónico papel como Iron Man, papel que lo inmortalizó dentro del universo cinematográfico de los superhéroes.

Esta nueva entrega llegará con una historia de diversos héroes como los X-Men y los Cuatro Fantásticos, quienes enfrentarán la amenaza multiversal del villano Doctor Doom.