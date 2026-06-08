Los Simpson PREDICEN a los equipos que llegan a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Dentro de la cultura pop actual, Los Simpson se han mantenido en el centro de la conversación, y no solo por sus capítulos y programas, sino también por todas aquellas “predicciones” que aparecen en sus episodios. Usuarios de redes sociales han retomado esta tendencia y señalan que dentro de uno de sus episodios de la temporada 9 se predijo a las selecciones que llegarán a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Recientemente, y con la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, diversos usuarios de redes sociales han comenzado a señalar una supuesta predicción relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en donde supuestamente se puede ver una escena del partido predicho entre México y Portugal, lo que ha encendido los rumores sobre si una vez más el famoso programa de televisión aceptará su predicción.

¿Los Simpson predijeron la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Es importante dejar en claro que, a pesar de que miles son los internautas que afirman la veracidad de la predicción sobre la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es importante señalar que no existe ningún tipo de evidencia oficial que confirme que el episodio haga referencia directa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de este año, que se jugará dentro de México, Estados Unidos y Canadá; esto a pesar de que las dos selecciones que se ven competir por breves momentos se encuentran dentro de la justa deportiva.

@espnmx ¡LOS SIMPSONS NUNCA FALLAN! 😎 🇲🇽 México 🆚 Portugal 🇵🇹 Se viene el juego más épico de la historia 🔥 ♬ sonido original - ESPN México

No obstante, gran parte de la popularidad que rodea la famosa familia amarilla es gracias a las increíbles coincidencias entre algunos de sus episodios y la vida real, pues lejos de ser solo "coincidencias", algunos momentos parecieran profetizar momentos clave del rumbo de la humanidad.

¿Cuáles son las predicciones de Los Simpson más sorprendentes?

A pesar de que parecieran cientos las predicciones realizadas por Los Simpson a lo largo de sus más de 30 temporadas, existen algunos momentos que parecieran profetizar la vida real, siendo algunos de ellas:

La presidencia de Donald Trump

Dentro del episodio "Bart al futuro" del año 2000, se puede ver a Lisa asumiendo la presidencia de los Estados Unidos; mientras tanto, menciona que heredó un gran déficit presupuestario de la pasada administración a cargo de Donald Trump.

El show de Lady Gaga dentro del Super Bowl

Dentro de uno de los episodios estrenados en 2012, la cantante apareció dando un espectáculo “valiendo” con arneses sobre el público, y 5 años después se le vio realizando un acto muy similar en la vida real.