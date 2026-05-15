5 juegos de mesa inspirados en Demon Slayer perfectos para niños mayores de 10 edad

El universo de Demon Slayer continúa enamorando a los fans de todas las edades, y no solo por su anime o manga, sino que ahora llega con una serie de juegos de mesa inspirados en sus personajes y batallas. Si eres fan de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer y quieres pasar un rato de diversión en familia, estos son 5 juegos perfectos para niños mayores de 10 años.

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5 juegos de mesa de Demon Slayer perfectos para jugar en familia

Si quieres pasar un rato en familia y demostrar tu fanatismo por Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: Existen diversos juegos de mesa inspirados en la saga que pueden darte horas de diversión, ya sea desde retos de estrategia hasta dinámicas de batalla; estas 5 opciones son ideales.

Demon Slayer Balancing Game

Este es un juego de equilibrio en el que debes colocar figuras chibi al tirar dados, sobre una plataforma inestable. El juego permite a los participantes fomentar la psicomotricidad fina y la tolerancia a la frustración.

Demon Slayer Balancing Game|Sanborns

Demon Slayer: Blow Away! Tower Game

Un juego tipo torre en donde los jugadores deben colocar figuras inspiradas en los personajes sobre diversas plataformas alrededor de una torre central; si alguna falla o pierde el equilibrio, una bola cae y derriba las figuras.

Demon Slayer: Blow Away! Tower Game|Nin Nin Game

UNO Demon Slayer

Este es uno de los juegos por excelencia para pasar horas de diversión entre familia o amigos, y al igual que el UNO tradicional, este juego permite horas de diversión mientras tiras cartas inspiradas en los personajes y momentos clave de la saga.

UNO Demon Slayer|Matel

Juego de cartas tipo memorama

Esta versión del clásico juego de mesa de estrategia con tarjetas volteables personalizadas con los personajes de Demon Slayer es ideal para activar la memoria, la concentración y las habilidades mano-mente.

Juego de cartas tipo memorama|Rezavaldezimpresos

Rompecabezas Demon Slayer

A pesar de que los rompecabezas son una actividad de familia indispensable para reafirmar lazos y confianza, una versión pensada en la saga no solo estimula el reconocimiento de formas y patrones, sino que inspira a la creación de grandes escenarios.

Rompecabezas Demon Slayer|Liverpool

Toma en cuenta que los juegos de mesa se han vuelto cada vez más populares para reemplazar el tiempo en pantalla, y qué mejor si se juega inspirado en una de las mejores sagas de anime de todos los tiempos.