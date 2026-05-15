Los 5 mejores K-dramas de profesores para maratonear este puente del Día del Maestro

Cada 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes imparten sus conocimientos dentro de las aulas escolares y este puente que son días de descanso tanto para maestros, padres de familias y alumnos puedes aprovechar para ver k-dramas donde los profesores han sido protagonistas.

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Si estás planeando quedarte en casa puedes organizar un maratón de k-dramas que muestran a esos maestros que son capaces de transformar la vida de sus alumnos mientras enfrentan sus propios desafíos personales.

A continuación te dejamos 5 k-dramas de maestros que mezclan historias de romances y dramas escolares, estas series son ideales para disfrutar durante el descanso.

1.- Sueño en grande:

Esta historia que se desarrolla en 16 capítulos trata sobre un grupo de estudiantes de una escuela de artes escénicas que sueñan en convertirse en idols por lo que el papel de los maestros juega un papel fundamental ya que son los encargados de impulsar el talento y la confianza de los alumnos, es ideal si quieres disfrutar de música, romance y motivación.

2.- Doctor romántico:

Doctor romántico es un k-drama de 3 temporadas, cada una consta de 16 capítulos y en ellos te desarrollaran la historia de un médico brillante que actúa como mentor de jóvenes doctores, sus enseñanzas sobre la vida y la profesión lo convierten en uno de los maestros más queridos.

3.- Melancolía:

Melancolía sigue a una apasionada profesora de matemáticas que intenta inspirar a sus estudiantes en una escuela marcada por la corrupción académica, este drama es ideal porque mezcla emociones, reflexión y conexión entre maestro y alumno.

4.- Clase de Itaewon:

Aunque no ocurre dentro de una escuela, el protagonista se convierte en un mentor para su equipo mientras construye un negocio desde cero.

5.- Maestra Oh Soon Nam:

Si buscas una historia llena de emociones Maestra Oh Soon Nam es un k-drama de una sola temporada de 16 capítulos donde se aborda el drama escolar a través del bullying, la identidad y la presión académica dentro de una prestigiosa escuela. Aquí loa maestros tienen un papel importante al intentar guiar y proteger a los estudiantes.