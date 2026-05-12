7 juegos de mesa de “Bluey” para regalar en una fiesta de cumpleaños; son divertidos y didácticos para los niños

Uno de los programas más entretenidos y didácticos para los niños en la actualidad, ha demostrado que también funciona en juguetes divertidos y que fomentan el aprendizaje. A continuación te mostramos algunos juegos de mesa de "Bluey", perfectos para regalarle a tus hijos o sobrinos que sean fans del entrañable personaje. Con ellos, en la próxima fiesta de cumpleaños, vas a entregar el obsequio favorito.

7 juegos de mesa de "Bluey" para regalar

|Crédito: Novelty

1. Torre de madera 3 en 1

Comenzamos nuestro listado con un set de 48 bloques de madera que llevan impresos a los personajes de "Bluey". Este juego de la marca Novelty puede usarse para jugar dominó, memoria o para formar una torre de equilibrio.

2. Juego de trivias y retos

|Crédito: Ludo Studio/Spin Master

¿Quién será el campeón del hogar? Eso se decide con este juego de mesa de "Bluey" de la empresa Spin Master, que reúne diversos retos y preguntas de trivia para poner a prueba tanto a padres como hijos. Es para 2 a 6 jugadores, mayores de 5 años.

3. Búsqueda del tesoro

|Crédito: Ludo Studio/Moose Toys

El objetivo de este juego de Moose Toys es encontrar una docena de fichas de juguete, en equipo; incluye retos, preguntas por responder y actividades. Se juega en equipos de 2 a 4 jugadores, mayores de 3 años.

4. Serpientes y escaleras

|Crédito: Ludo Studio/Novelty

El clásico juego de serpientes y escaleras, amado por niños y adultos, ahora también existe con personajes y escenarios de "Bluey". Puede ser un excelente regalo de cumpleaños para tus hijos y sobrinos.

5. Set de rompecabezas

|Crédito: Ludo Studio/Spin Master

Este conjunto con 4 rompecabezas de 48 piezas, creado por la empresa Spin Master, puede estimular la destreza y agilidad mental de los niños, con ayuda de sus personajes favoritos y de coloridos diseños.

6. Casa de juegos

|Crédito: Ludo Studio/Novelty

Uno de los aspectos más originales y llamativos de este juego es su tablero armable y en 3D, inspirado en la casa de la familia "Heeler". Trata de avanzar entre los cuartos mediante diversas dinámicas con tarjetas sorpresa; las fichas son de madera y representan personajes de "Bluey".

7. Juego de mesa "No tires a Bluey"

|Crédito: Ludo Studio/Novelty

Cerramos el listado con un juego tan divertido como útil para fomentar la coordinación y la paciencia entre los niños (y también un poco en los adultos). Creado por Novelty, garantiza risas y varias horas de entretenimiento.

