1,500 stickers de KPop Demon Hunters; ¿Cómo conseguir las pegatinas OFICIALES de la película en México y cuál es su precio?

Si eres fan de KPop Demon Hunters o conoces a alguien quien disfrute mucho de esta película, tenemos grandes noticias para ti, pues podrás decorar todo lo que se te ocurra con este cuaderno completamente oficial que cuenta con más de 1,500 stickers, siendo uno de los pocos de este tipo en el mercado y a un precio relativamente accesible, pues cuesta $282 pesos.

Te puede interesar: 4 ideas de photocards de los Saja Boys al estilo kawaii para un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Este cuaderno de la editorial Horizon Group USA ha conseguido destacar del resto gracias a que es una de las opciones más variadas con ilustraciones y demás elementos de la película de KPop Demon Hunters que todo fan querrá tener en sus manos para decorar cuantas cosas pueda imaginar.

Cuaderno oficial de KPop Demon Hunters con más 1,500 stickers

En plataformas en línea oficiales como Amazon puedes encontrar este cuaderno de KPop Demon Hunters el cuál viene en paquete junto con 1,500 stickers, 20 hojas con personajes, escenas y letras de la película, álbumes de recortes así como planificadores que toda fan querrá.

|Horizon Group USA

No importa si tu personaje favorito es Rumi, Mira, Zoey, Jinu, Aby, Baby, Mystery, Romance, Shima o Derpy pues este cuaderno se distingue por contener una gran cantidad de pegatinas de toda la película.

¿Cuándo sale la película de KPop Demon Hunters 2?

Tras el gran éxito que obtuvo la primera entrega de Las Guerreras KPop desde 2025 y este 2026, tanto en streaming como en cines, Sony Pictures Animation puso manos a la obra y comenzó a trabajar en la secuela, la cuál que contará con el mismo equipo de trabajo, por lo que se espera que esté lista para el año 2029.

Por ahora sólo queda esperar, pues los directores Maggie Kang y Chris AppleHans esperan que la segunda película esté a la altura de lo que vimos de la mano de las HUNTR/X y los Saja Boys el año pasado.