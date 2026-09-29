LEGO comparte fecha de lanzamiento de su PRIMER set armable con Dragon Ball; conoce todos los detalles como venta y precios en México

Como te lo anunciamos hace unos días, LEGO por fin dejó ver las primeras imágenes de lo que será su nuevo set oficial en colaboración con Dragon Ball, uno de los crossovers más esperados en los últimos años el cuál seguramente conectará tanto a grandes como a chicos, sobre todo por la frase del anuncio: “Adults welcome”.

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Este martes, a través de sus redes, LEGO presentó el teaser oficial de esta primera figura de Shenron y Gokú que unirá a dos de los mundos más queridos por la cultura geek, además de que también tenemos fotografías y mayor detalle de lo que nos espera para esta primera de la que se espera que sea muchas colaboraciones más.

¿Qué se sabe sobre el LEGO de Dragon Ball?

Uno de los primeros detalles a considerar es que este set de LEGO forma parte de la línea “Adults Welcome”, que como bien dice, está enfocada a un público mayor, pues estará constituido por 1,754 piezas, siendo uno de los más grandes de los últimos años.

En dicho armable podemos ver al dragón mágico que concede deseos al reunir las siete Esferas del Dragón conocido como Sheron, y a un Gokú típico de la primera saga de Dragon Ball pues lo podemos ver con su cola, bastón mágico y la nube voladora.

¿Cuándo saldrá a la venta el set de LEGO de Dragon Ball en México y cuál será su precio?

Se espera que esta primera figura salga a la venta el próximo miércoles 4 de noviembre, aunque los miembros de LEGO Insiders podrán realizar la compra desde el domingo 1ro de noviembre.