AL MOMENTO: Confirman la muerte del actor de doble de Kratos en God Of War; participó en Dragon Ball, One Piece y más grandes proyectos

Este lunes 23 de febrero el mundo del entretenimiento se vistió de luto luego de que se confirmará el fallecimiento del actor de doblaje Eric Peter, quien ha dado voz a grandes personajes que han acompañado a la cultura geek a través de los años, dejando un gran legado en el mundo de la animación como en el de los videojuegos.

El artista francés ganó gran popularidad en las últimas décadas gracias a su trabajo tanto en doblaje de voz, así como su breve participación en cine y televisión francesa, donde esta rama poco a poco había tomado mayor terreno dentro de grandes producciones que han llegado a todo el mundo.

¿Cuáles fueron los trabajos más populares de Eric Peter?

Eric Peter fue una de las personalidades más destacadas del doblaje de voz en Francia, donde se le destacan sus siguientes trabajos:

Dragon Ball: Fue la voz de los personajes de Nappa y Dodoria en Dragon Ball Z Kai, además de dar vida a Kahseral en Super, siendo personajes bastante distinguidos del anime.

God Of War: Fue la voz original de Kratos en la primera trilogía del título para Playstation 2 y 3, trabajo que le dió fama internacional por su interpretación.

One Piece: Dio voz al décimo capitán de los Piratas de Barbanegra Aokiji, siendo un personaje entrañable.

Otros de sus trabajos destacados pero más breves fue en animaciones como Sonic Underground donde fue el Doctor Robotnik y Alucard en Hellsing.

Por otro lado, su participación en otros videojuegos como Brick en la saga de Borderlands o Volibear en League Of Legends lo consolidaron en los últimos años.

¿De qué murió el actor Eric Peter?

De momento no se ha revelado mayor detalle sobre la muerte del actor, únicamente se compartió que este se encontraba en Francia y que partió a la edad de 62 años, por lo que se espera mayor información en los próximos días.