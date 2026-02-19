¡Continúa la Saga Celestial de Los Caballeros de Zodiaco! Esto es lo que se sabe sobre Saint Seiya Then 3, “Camino Hacia el Mundo Celestial”

Buenas noticias para los fanáticos de Los Caballeros del Zodiaco, pues se ha confirmado el nombre del nuevo manga de Saint Seiya Then, el cual será “Camino Hacia el Tenkai” o también conocido como “Camino Hacia el Mundo Celestial”, lo que sugiere que será la continuación de la Saga de Hades.

Este anuncio llega en el marco del 40 aniversario del manga, en lo que se espera sea uno de los mejores años para esta obra de Masami Kurumada, pues se ha rumorado una nueva animación de Next Dimension y tras varios años de incertidumbre, tener novedades de esta historia nos ha llenado de emoción.

¿Qué se sabe sobre el nuevo manga de Saint Seiya “Camino Hacia el Mundo Celestial”?

Con esta nueva confirmación, se daría paso a la tan esperada tercer aparte de la “Saga del Cielo”, misma que como fueron sus antecesoras, se publicará en la revista Weekly Shonen Champion y llegará el próximo jueves 12 de marzo, donde seguiremos la historia canon de lo que vimos en Next Dimension e incluso podría dar paso a una nueva versión del anime.

Aunque el primer aspecto que pudimos ver de esta filtración es el título, se ha dado por hecho que la historia canon de Seiya seguirá tras los eventos de la Saga de Hades, la cuál es recordada como “la batalla definitiva” contra el Dios del Inframundo, donde vemos un gran arco de sacrificio y redención por parte de caballeros de bronce, dorados y demás santos.

¿Qué se espera del 40 aniversario de Saint Seiya?

Aunque desde el 2025 se está celebrando esta obra, el año pasado es recordado por haber tenido pocas novedades sobre Saint Seiya y todo apunta a que será esta primavera tendremos noticias sobre los spinf-offs de Rerise of Poseidon o Dark Wing, aunque con el furor que está despertando la continuación de Next Dimension, todo podría pasar con “los personajes clásicos”.

Han sido cuatro décadas que hemos elevado el cosmos junto a Seiya, Ikki, Shun, Hyoga y Shiryu, donde en cada historia que les hemos visto han sabido llevar en alto el nombre de las constelaciones, e incluso demás caballeros que poco a poco hemos visto llegar.