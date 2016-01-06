Graceland 1 #PonleAl7 | Capítulo 3 - Guadalajara Dog





Badillo le ordena a Mike Warren que se involucre más en alguno de los casos del agente Briggs para que esté más cerca de él.

Mientras tanto, Lauren tiene que aceptar que Donnie no volverá a casa por mucho que la situación la entristezca.

Además, Jakes consigue recuperar un cargamento de balas ilegales, lo cual ayuda para que Briggs se convenza de que Mike debe cooperar.

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