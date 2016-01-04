Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 1: Piloto parte 1

Mike Warren es un agente novato del FBI, quien es asignado a Graceland; debe vivir en una casa en California junto con un grupo de agentes encubiertos de distintas agencias.

Warren se emociona cuando se entera que es Paul Brigs quien se encargue de capacitarlo, pues se trata de uno de los mejores agentes del FBI; sin embargo, cuando llega a la casa se lleva una gran decepción.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.