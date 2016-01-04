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Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 1: Piloto parte 1

Este 4 de enero el agente novato del FBI, Mike Warren, se integra a Graceland

Graceland Piloto P1

Escrito por: Azteca

Graceland Piloto P1

Mike Warren es un agente novato del FBI, quien es asignado a Graceland; debe vivir en una casa en California junto con un grupo de agentes encubiertos de distintas agencias. 

  

Graceland Piloto P1

Warren se emociona cuando se entera que es Paul Brigs quien se encargue de capacitarlo, pues se trata de uno de los mejores agentes del FBI; sin embargo, cuando llega a la casa se lleva una gran decepción. 

  

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.