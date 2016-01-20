Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 11 - King’s Castle

Charlie interroga a Bello para obtener información sobre Odín, pero sus preguntas parecen no ir en la dirección correcta.

Un agente del FBI se comunica con Mike para avisarle que Juan ha desaparecido; el principal sospechoso es Briggs, y ahora deben investigarlo, ¿tendrá algo qué ver?

Además, Johnny trata de organizar una fiesta para Jakes por su cumpleaños, pero no todo sale conforme a lo planeado, averigua por qué.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.