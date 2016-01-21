Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 12 - Happy endings

Tras la desaparición de Juan Badillo, los agentes encubiertos comienzan la búsqueda de su auto, pues parece que ahí pueden encontrar evidencia importante.

Briggs no quiere que ellos lleguen a la evidencia primero, así es que le solicita ayuda a Jakes para encontrarlo antes. También Page y Mike trabajan juntos para poder encontrarlo.

Por otra parte, Charlie está molesta porque nadie quiso ayudarle en el caso de Odín, así que Johnny le ofrece ayuda; sin embargo, ella rechaza y eso genera sospechas. Averigua qué pasará.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.