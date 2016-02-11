Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 17 - Número mágico

Paige está trabajando en un nuevo caso, el cual puede estar ligado al Cartel Caza; sin embargo, podría resultar riesgoso atenderlo.

Por otro lado, Johnny se cuestiona qué tan lejos está dispuesto a llegar en un caso luego de irse una noche de fiesta con Carlito.

Descubre por qué Briggs y Charly podría generarles peligro.

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