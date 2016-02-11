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Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 17 - Número mágico

11 de febrero | Johnny se cuestiona qué tan lejos está dispuesto a llegar en un caso peligroso

Graceland Número Mágico

Escrito por: Azteca

Graceland Número Mágico

Paige está trabajando en un nuevo caso, el cual puede estar ligado al Cartel Caza; sin embargo, podría resultar riesgoso atenderlo. 

    

Por otro lado, Johnny se cuestiona qué tan lejos está dispuesto a llegar en un caso luego de irse una noche de fiesta con Carlito

      

Descubre por qué Briggs y Charly podría generarles peligro. 

     

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.