Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 2: Piloto parte 2

Mike Warren se involucra en una de las misiones de su compañero Briggs, en la que trata de infiltrarse en una organización rusa. Sin embargo, fallan la misión cuando son descubiertos.

Pronto, Mike se vuelve capaz de resolver la situación y sorprende a todos con sus habilidades, y no pasa mucho tiempo cuando le comunican cuáles fueron las verdaderas causas de enviarlo a la casa. Descubre cuál es su misión.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.