Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 21 - El fin

Mientras Charlie elabora un plan para robar el banco, Paige se encuentra afectada por la situación que vivió junto con las chicas que traficaba el cártel, así que le pide a Mike que busque la forma de rescatarlas de la red en la que están atrapadas.

Por otro lado, Paúl se dirige de forma encubierta hacia donde se encuentra Sid, quien es el policía que lleva y trae información de un bando a otro.

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