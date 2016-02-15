Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 23 - Cabeza de cerdo
15 de febrero | Briggs descubre que Charlie se encuentra embarazada
Johnny es testigo de cómo Carlos Solano golpea fuertemente a su hijo, Carlito; sin embargo, el trato y la relación que con ellos ha alcanzado le permite intervenir para que la situación no pase a más. Además, Lucía le advierte a Johnny que debe huir de México cuanto antes.
Por otro lado, Briggs descubre que Charlie se encuentra embarazada. También, mediante una llamada desconocida, escucha una grabación del asesinato de Juan Badillo. ¿Qué consecuencias traerá esto? Ve por más información.
Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.