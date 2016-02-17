Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 25 - Ecos

Graceland T2 Echoes

Cuando todo el equipo de Graceland creía tener la operación Solano bajo control, Sid, el policía infiltrado, tiene un as bajo la manga.

En el operativo, Briggs se acerca cada vez más a Solano, pero el comportamiento de Paige provoca ciertos problemas, pues sospecha que Mike tuvo qué ver en la desaparición del cuerpo de Lina. ¿Qué sucederá con la captura?

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.