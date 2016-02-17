Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 25 - Ecos

17 de febrero | Briggs está cada vez más cerca de Solano

Graceland T2 Echoes
Graceland T2 Echoes

Escrito por: Azteca

Graceland T2 Echoes
Graceland T2 Echoes

Cuando todo el equipo de Graceland creía tener la operación Solano bajo control, Sid, el policía infiltrado, tiene un as bajo la manga

       

En el operativo, Briggs se acerca cada vez más a Solano, pero el comportamiento de Paige provoca ciertos problemas, pues sospecha que Mike tuvo qué ver en la desaparición del cuerpo de Lina. ¿Qué sucederá con la captura?

        

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.