Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 26 - Faith 7

Todos los miembros de Graceland se encuentran en peligro porque se han perdido la confianza: Charlie sufre un secuestro; Johnny está dispuesto a hacer lo que sea con tal de cuidar a Lucía; Briggs está en riesgo porque Cid lo descubre... Sin embargo, el dolor de Paige es la razón por la que Mike esté a punto de perder la vida. Averigua por qué.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.