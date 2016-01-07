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Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 4 - Huida rápida

Este 7 de enero la seguridad de todo el equipo está en peligro

Graceland Heat Run

Escrito por: Azteca

  

Graceland Heat Run

Mike y Briggs asisten a una reunión con Bello, ya que poseen información que le puede interesar: al parecer, uno de sus secuaces le está jugando chueco.  

  

Por otro lado, el propio Briggs llama a la casa para ayudar a Lauren con su caso en contra de la mafia rusa, pues la sed de venganza debe saciarse. Sin embargo, sus acciones pueden poner en peligro a todos sus compañeros. 

  

Además, Charlie se mete en problemas cuando recibe información poco fiable respecto al tema de drogas. 

  

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.