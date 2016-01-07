Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 4 - Huida rápida

Mike y Briggs asisten a una reunión con Bello, ya que poseen información que le puede interesar: al parecer, uno de sus secuaces le está jugando chueco.

Por otro lado, el propio Briggs llama a la casa para ayudar a Lauren con su caso en contra de la mafia rusa, pues la sed de venganza debe saciarse. Sin embargo, sus acciones pueden poner en peligro a todos sus compañeros.

Además, Charlie se mete en problemas cuando recibe información poco fiable respecto al tema de drogas.

Encúbrete con Graceland de lunes a jueves a las 11:25 pm por Azteca 7.