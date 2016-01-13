Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 7 - Hair of the dog

Después de que la misión de Briggs y Charlie se complicara, y ella fuera forzada a consumir heroína, ahora él trata de ayudarla, ya que puede perder su empleo por la falta tan grave que cometió. Entonces, la lleva a una casa para que se recupere, pero la situación empeora cuando al día siguiente debe acudir a una reunión en el buró, por lo que Briggs le recomienda tomar una medida drástica.

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