Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 7 - Hair of the dog
Este 13 de enero un agente puede perder su empleo
Después de que la misión de Briggs y Charlie se complicara, y ella fuera forzada a consumir heroína, ahora él trata de ayudarla, ya que puede perder su empleo por la falta tan grave que cometió. Entonces, la lleva a una casa para que se recupere, pero la situación empeora cuando al día siguiente debe acudir a una reunión en el buró, por lo que Briggs le recomienda tomar una medida drástica.
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