Graceland | #PonleAl7 | Capítulo 9 - Bag man





Briggs se hace pasar por Odín para hacer negocios con Bello: se encarga de colocar la droga en un lugar específico y para no ser descubierto evita recoger el dinero de la venta.

Por otra parte, 'Caza' realiza un tiroteo en la zona donde trabaja Bello, pero Mike consigue salvarlo de recibir un impacto de bala.

De pronto, Charlie comienza a sospechar cosas sobre Briggs y le pide ayuda a Johnny para investigar y saber la verdad sobre él.

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