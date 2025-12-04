¿Demasiado atrevida? Los 3 cambios de Gwen Stefani que causaron revuelo en Rockefeller

El pasado 3 de diciembre, la cantante Gwen Stefani, de 56 años, fue la encargada de abrir el icónico evento de la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. Aunque compartió escenario con artistas como Brad Paisley, Laufey y Marc Anthony, sus atuendos se convirtieron en el tema más comentado de la noche y rápidamente se hicieron virales.

Críticas a los looks de Gwen Stefani

En redes sociales, los usuarios calificaron sus vestuarios como “inapropiados” para un evento familiar. “El atuendo es demasiado corto y no es apropiado para un programa familiar… Ojalá esta dama usara ropa que realmente fuera linda y la cubriera”, escribió un usuario en X.

El evento, que celebró su 93.º aniversario, marcó el inicio oficial de la temporada navideña en Manhattan. El árbol, un abeto de Noruega de casi 23 metros de altura, fue decorado con 50.000 luces LED y coronado con una estrella de Swarovski.

Gwen Stefani is wearing the most inappropriate outfit for a family show!!! Disgusting how short her dress is. Shame on you NBC! — J_NYC (@JNYC19776369) December 4, 2025

Los tres cambios de vestuario de Stefani

Primer look: vestido rosa con brillos, escote profundo sin hombros y falda asimétrica, con el que interpretó su tema navideño “Shake the Snow Globe”.

Gwen Stefani is wearing the most inappropriate outfit for a family show!!! Disgusting how short her dress is. Shame on you NBC! — J_NYC (@JNYC19776369) December 4, 2025

Segundo look: vestido rosa pálido de manga larga, pero corto en la parte inferior. Con este interpretó "Hot Cocoa", de su álbum de "You Make Me Feel Like Christmas".

She looks like a dream, an angel, a goddess, sassy and sparkly, perfectly in her Gwen Stefani element — all magic and glow like the Christmas tree lighting at Rockefeller NYC pic.twitter.com/nLf8TLJ5P3 — Kate🇵🇭💐JustAShefaniGirl🕵️‍♀️ (@forgwenandblake) December 3, 2025

Tercer look: vestido verde con falda asimétrica y fluida que dejaba ver sus piernas.

Los tres atuendos fueron criticados por considerarse poco acordes a la tradición del evento. “Me gusta Gwen, pero necesita que alguien la ayude a vestirse con más elegancia”, comentó un espectador. Otro agregó: “Pensé que se había olvidado los pantalones… ¡Es una madre, es repugnante!”.

Opiniones divididas

No todos los comentarios fueron negativos. Algunos defendieron a la artista, señalando que las críticas se deben más a su edad que a sus atuendos: “Lo disfruté. Se vistió tanto, si no más, que la mayoría de las estrellas de cualquier edad. Es decir, cubrió más que la mayoría de los vestidos de graduación y de fiesta que veo en las chicas jóvenes. Cubre más que Taylor Swift y Sabrina Carpenter”, añadió otro usuario en X. “Se le ocurren los atuendos más diferentes y tiene la actitud y el cuerpo para lograrlos”.

Antecedentes de polémicas similares

No es la primera vez que una celebridad recibe críticas por looks atrevidos en eventos públicos. Jennifer López, de 56 años, y Madonna, de 67, también han sido cuestionadas en múltiples ocasiones por sus elecciones de vestuario.