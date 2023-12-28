Esto ha pasado con Gypsy Rose, la niña asesina que hace poco salió de la cárcel

Gypsy Rose Blanchard, un caso que paralizó al mundo entero al darse a conocer la verdad sobre el asesinato de su madre, salió de prisión este día, ¿cómo fue? ¡Quédate para que te platique este oscuro caso!

¿Quién es Gypsy Rose Blanchard?

Gypsy Rose Blanchard, una joven de 32 años que estuvo en la cárcel 7 años, de los 10 a los que fue condenada por el cargo de asesinato en segundo grado. Gypsy nació bien y saludable, sin embargo, pocos meses después fue detectada con apnea del sueño y desde ahí, su vida se volvió un infierno provocado por su propia madre, Dee Dee Blanchard.

Un infierno en carne propia

Desde que el pediatra de Gypsy le detectó apnea, Dee Dee Blanchard, madre de Gypsy, se encargó de hacer que su hija viviera como enferma, entre tratamientos, medicinas e incluso aparatos para "mejorar la calidad de vida" de su hija, Dee Dee convenció a doctores, vecinos y hasta a organizaciones de que la pequeña era menor de edad y padecía de Leucemia. Incluso, tenía que estar en silla de ruedas, aunque no tenía problema alguno al caminar. Dee Dee rapaba diario a Gypsy para convencer a todos de la enfermedad de su hija y la mataba de hambre al tener una sonda conectada a su estómago. En entrevistas, Dee Dee siempre tomaba la mano de su hija y si llegaba a decir algo malo, le apretaba la mano, lo cual era sinónimo de que al llegar a casa, la golpearía.

Algunos doctores llegaron a sospechar sobre lo que tenía Gypsy Rose, pero cuando lo hacían, Dee Dee armaba un escándalo y se cambiaba de sanatorio.

El asesinato de Dee Dee Blanchard

Una noche de 2015, en la cuenta de Dee Dee Blanchard comenzaron a aparecer publicaciones extrañas, los vecinos y amigos se asustaron, pues pensaron que le habían hecho algo malo a la mujer y que podrían haber secuestrado a la pequeña Gypsy Rose, por lo que llamaron a la policía y fue así que encontraron el cuerpo de Dee Dee en su cama, boca abajo y llena de sangre debido a múltiples puñaladas, pero sin rastro de su hija.

Días más tarde, en un motel, encontraron a Gypsy junto con su novio, Nicholas, y fueron aprendidos para ser encarcelados posteriormente, pues la policía investigó y se dio cuenta de que la pequeña tenía más de 20 años y no estaba enferma de nada, así que salieron a flote las mentiras de su madre.

Pronto, se dieron cuenta de que Nicholas había sido el asesino de Dee Dee Blanchard y que Gypsy Rose lo había convencido de ayudarla a efectuar el atroz acto, por lo que le dieron cadena perpetua a Nicholas y 10 años de prisión a Gypsy.

Siento que soy más libre en prisión que viviendo con mi mamá. Porque ahora tengo permitido vivir como una mujer normal.

Liberación de Gypsy Rose Blanchard

Gracias a la libertad condicional, Gypsy Rose Blanchard salió 3 años antes de su liberación estipulada, pues salió este día, 28 de diciembre de 2023. Aunque Gypsy se arrepiente y lamenta lo que hizo, sigue buscando un camino hacia el perdón, pues dice que su madre no lo merecía.

¿Qué ha sido de Gypsy Rose, la niña asesina?

Gypsy conoció a su novio cuando estaba en la cárcel, ahí mismo se comprometió y se casó en una ceremonia sin invitados; sin embargo, tres meses después de salir de prisión, la joven anunció su divorcio. Tiempo después, Rose buscó a su ex prometido Ken Urker y hace pocos días se anunció que ella está embarazada y actualmente tiene casi 25 semanas. Urker y Gypsy se encuentran muy felices viviendo su etapa como futuros padres, por lo que parece que ella ha dejado el pasado atrás y se dedica a disfrutar de la vida.

¿Tú qué opinas? Sin duda es de los casos más inusuales que el mundo ha visto, cuéntame en las redes sociales de Azteca 7 tu opinión.

Te puede interesar: Britney Spears, ¿una supuesta víctima más de Sean “Diddy” Combs?