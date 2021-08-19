Han Solo no está solo y te contamos por qué.

¿Estás cansado de estar solo? Entonces esto te interesa. Unamos la fuerza para que Han nunca más vuelva a estar solo, si lo haces, podrás ganar un premio increíble para que ya no veas la tele como Han... solo

Durante la transmisión de la película Han Solo: Una historia de Star Wars utiliza nuestro hashtag #HanNoEstáSolo para que ayudemos a Han a reencontrarse con todos sus amigos, cuando al fin estén juntos, aparecerá en nuestra pantalla un código QR que contiene un quiz exclusivo para fanáticos de hueso colorado de la saga.

Si eres la primera persona en responder correctamente todas las preguntas, serás la ganadora de un monedero electrónico de una conocida tienda departamental con un valor de $30,000. MXN para que renueves tu espacio favorito en tu hogar y sigas disfrutando de la programación de Azteca 7.

Checa las bases y condiciones aquí.