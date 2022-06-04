¿A qué hora, cuándo y dónde ver Harry Potter y El Misterio del Príncipe?

La magia de Harry Potter regresa a la pantalla de Azteca 7, pues este domingo podrás disfrutar de Harry Potter y El Misterio del Príncipe a las 8:30 p.m.

La sexta película de la famosa saga, que se estrenó el 15 de julio de 2019, retrata el regreso del mago a Hogwarts para cursar el sexto año en medio de atentados perpetrados por Lord Voldemort y sus mortífagos.

Por ello, Albus Dumbledore decide impartir lecciones privadas a Harry para la confrontación final contra el lado oscuro.

Cabe recordar que en nuestra casa, Azteca 7, pudiste ver las anteriores entregas de esta exitosa franquicia, que desde que vio la luz en 2001, se convirtió en un auténtico fenómeno.

No te pierdas las aventuras de Harry y compañía este domingo a las 8:30 p.m., porque la magia está en la pantalla de Azteca 7.