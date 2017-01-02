Hawaii 5-0: Capítulo 1, Temp. 6 | Series Azteca 7
Kono ha sido tomada como rehén junto con Adam en su luna de miel por Gabriel Wainwright
Kono ha sido tomada como rehén junto con Adam en su luna de miel por Gabriel Wainwright, ya que éste les exige el dinero que Kono usa para pagar a los Yakuza.
Mientras tanto, para el equipo de 5-0 se presenta un misterioso asesinato que los envía en busca de un tesoro pirata. Katherine vuelve, y con ella todas las esperanzas amorosas para McGarret.
Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7