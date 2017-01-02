Hawaii 5-0: Capítulo 1, Temp. 6 | Series Azteca 7





Kono ha sido tomada como rehén junto con Adam en su luna de miel por Gabriel Wainwright, ya que éste les exige el dinero que Kono usa para pagar a los Yakuza.

Mientras tanto, para el equipo de 5-0 se presenta un misterioso asesinato que los envía en busca de un tesoro pirata. Katherine vuelve, y con ella todas las esperanzas amorosas para McGarret.



Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7