Hawaii 5-0: Capítulo 11, Temp. 6 | Series Azteca 7





Chin Ho pide a Kamekona encubrirse para ayudar a resolver el asesinato de un ex socio de tráfico de drogas de su pasado, mientras que Steve y Danny van a un retiro de parejas para trabajar en su relación de compañerismo, terminando en una divertida y embarazosa situación.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7