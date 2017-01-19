HAWAII 5-0: Capítulo 12, Temp. 6 | Series Azteca 7

El equipo Hawaii 5-0 descubre un misterio sobre espionaje japonés de la Segunda Guerra Mundial después de que un joven recibe un disparo en un búnker olvidado hace mucho tiempo.

Mientras tanto, la tía Deb regresa a Hawaii para visitar a los McGarret y así poder ayudar a terminar la lista de cosas pendientes de su marido recientemente fallecido.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7