Hawaii 5-0: Capítulo 121, Temp. 6 | Series Azteca 7

Dos cuerpos son encontrados en el océano por muerte de un misterioso disparo, lo que hace que el equipo comience la búsqueda del arma asesina y los motivos de los asesinatos.

Por otra parte los planes deMcGarret se verán complicados por una decisión de Katherine.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7