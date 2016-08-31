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Hawaii 5-0: Capítulo 121, Temp. 6 | Series Azteca 7

os cuerpos son encontrados en el océano por muerte de un misterioso disparo, lo que hace que el equipo comience la búsqueda de los motivos de los asesinatos

Hawaii 50

Escrito por: Azteca

Hawaii 50

Dos cuerpos son encontrados en el océano por muerte de un misterioso disparo, lo que hace que el equipo comience la búsqueda del arma asesina y los motivos de los asesinatos. 

                    

Por otra parte los planes deMcGarret se verán complicados por una decisión de Katherine.

             

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:30 pm por Azteca 7 #PonleAl7

 