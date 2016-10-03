Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Hawaii 5-0: Capítulo 17, Temp. 6 | Series Azteca 7

McGarret y el equipo debe localizar a un espía ruso que ha robado una unidad flash que contiene información clasificada de la NASA

Hawaii 50 Vigilancia

Escrito por: Azteca

Hawaii 50 Vigilancia

McGarret y el equipo debe localizar a un espía ruso que ha robado una unidad flash que contiene información clasificada de la NASA y que pone la vida de un miembro de su familia en riesgo.

                

Por su parte además, McGarret descubre finalmente por qué Cath lo dejó, y Abby sigue ocultando su misión real a Chin y al equipo.

          

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7