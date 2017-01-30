Hawaii 5-0: Capítulo 18, Temp. 6 | Series Azteca 7

El equipo intenta resolver el asesinato de un hombre tailandés, el cual trabaja en un bunque que se supone dejó de navegar años atrás.

Pero pronto se dan cuenta que se embarcan en altamar para descubrir un barco que utiliza mano de obra esclava.

Mientras tanto, Danny sigue la pista de un par de criminales violentos que le robaron el coche, y el inspector Dunn queda limpio de su misión secreta.

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