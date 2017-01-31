Hawaii 5-0: Capítulo 19, Temp. 6 | Series Azteca 7
McGarrett pide ayuda a Joe en la investigación McGarrett y Odell vienen de la barbería de Odell
McGarrett pide ayuda a Joe en la investigación. Por su parte McGarrett y Odell vienen de la barbería de Odell cuando tratan de proteger a un hombre que está siendo perseguido por una pandilla. Mientras tanto, Jerry es injustamente acusado de cometer una serie de allanamientos.
Es tu deber conservar la paz con Hawaii 5-0 de lunes a jueves a las 10:00 p.m. por Azteca 7