¡Ya salió el tráiler de La Era de Hielo 6! Manny, Sid y Diego regresan con una nueva aventura: Esto revelan las primeras imágenes

Llegó el momento, finalmente, después de años de espera. ‘La Era de Hielo’ está de regreso. El día de hoy Disney y 20th Century Animation sorprendieron a los fans publicando el primer tráiler oficial de “La Era de Hielo: Mundo de lava”, título que llevará la nueva entrega de la popular franquicia que conquistó al mundo con sus carismáticos personajes. Este nuevo filme tiene programada su llegada a los cines en febrero de 2027.

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¿Qué muestra el primer tráiler de La Era de Hielo?

Hay buenas noticias; el avance deja en claro que tendremos de regreso a la manada más curiosa del cine. Manny, Sid, Diego, Ellie, Bucket y Scrat vuelven para una aventura que promete llevarlos a territorios desconocidos, llenos de peligros y zonas sin explorar. No se revela de qué irá la trama en esta ocasión; lo que sí es seguro es que la película asegura que seguirá teniendo ese humor que le caracteriza.

Todo lo que se sabe de la nueva película de La Era de Hielo

Disney ha revelado unos cuantos detalles sobre esta nueva película. Según los reportes, esta nueva cinta llevará a los protagonistas a enfrentar una combinación de amenazas, actividad volcánica, prehistoria y criaturas enormes. Estos detalles aún no son visibles en este primer avance, pero ya se anticipó que esta historia estará marcada por la lava y los desastres naturales. Eso sí, todo parece indicar que esta entrega busca apostar más de lo que podríamos imaginar.

La Era de Hielo es una de las franquicias más grandes del mundo

La verdad es que no es sorpresa para nadie que una nueva entrega de la saga esté en puerta. Y es que La Era de Hielo ya está consolidada como una de las sagas animadas más exitosas del siglo XXI, acumulando miles de millones de dólares en taquilla y creando personajes que han permanecido presentes para los fans durante más de dos décadas.

¿Estás listo para vivir una nueva aventura junto a Manny, Sid y Diego?