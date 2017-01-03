Hawaii 5-0: Capítulo 2, Temp. 6 | TV Azteca

El equipo de Hawaii 5-0 investiga el ataque de bomba a un escuadrón, pero el culpable amenaza con detonar explosivos adicionales a menos de que el pirómano Jason Sinclair sea liberado de la cárcel. Adam muestra una pronta recuperación al salir del hospital y Kono se dará cuenta que Gabriel sigue tras su rastro. McGarret planea dar un paso importante en su vida sentimental.





Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca