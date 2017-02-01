Hawaii 5-0: Capítulo 20, Temp. 6 | Series Azteca 7

El amigo más antiguo y el más cercano de Groverle dice que fue testigo de la muerte de su esposa la cual cayó desde un acantilado, sin embargo su instinto le dice que no fue un accidente.

Mientras tanto, Danny y la Doctora Shaw quedan atrapados en un ascensor con un cadáver el cual necesita ser procesado.

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