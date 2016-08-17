Hawaii 5-0: Capítulo 21, Temp. 6 | Series Azteca 7
Elvis es asesinado y su cuerpo robado, Hawaii 5-0 está en el caso, luego descubren a los culpables los cuales ocultaron los diamantes cosidos en el traje de la víctima
Cuando un imitador de Elvis es asesinado y su cuerpo robado, Hawaii 5-0 está en el caso, luego descubren a los culpables los cuales ocultaron los diamantes, cosidos en el traje de la víctima. Por su parte Gabriel regresa pidiendo ayuda a Chin para salir de Oahu.
Es tu deber conservar la paz con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7