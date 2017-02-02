Hawaii 5-0: Capítulo 21, Temp. 6 | Series Azteca 7

Debido a un derrame de sustancias químicas peligrosas donde seis presos de alto riesgo escapan, el equipo de Hawaii 5-0 saldrá de cacería para recapturar a estos criminales y rescatar a Adam, pues se encuentra dentro de este grupo.

Durante el escape el esposo de Kono deberá ser muy astuto para mantenerse con vida y al mismo tiempo dejar pistas para que sus amigos le ayuden

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 solo por Azteca 7