Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Hawaii 5-0: Capítulo 21, Temp. 6 | Series Azteca 7

Debido a un derrame de sustancias químicas peligrosas donde seis presos de alto riesgo escapan, el equipo de Hawaii 5-0 saldrá de cacería para recapturar a estos criminales

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

Debido a un derrame de sustancias químicas peligrosas donde seis presos de alto riesgo escapan, el equipo de Hawaii 5-0 saldrá de cacería para recapturar a estos criminales y rescatar a Adam, pues se encuentra dentro de este grupo.

                           

Durante el escape el esposo de Kono deberá ser muy astuto para mantenerse con vida y al mismo tiempo dejar pistas para que sus amigos le ayuden

                

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 solo por Azteca 7