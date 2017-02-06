Hawaii 5-0: Capítulo 22, Temp. 5 | Series Azteca 7





Hawaii 5-0 ayuda a tres hombres casados a aclarar los eventos de su noche salvaje para encontrar quien mató a la mujer encontrada en su suite del hotel. Mientras tanto Jerry atestigua el secuestro de una mujer en las calles de O'ahu.

Es tu deber conservar la paz con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca 7 #PonleAl7