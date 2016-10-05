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Hawaii 5-0: Capítulo 22, Temp.6 | Series Azteca 7

El equipo debe salvar a un estudiante de universidad que ha sido secuestrado por un vigilante peligroso

HAWAII

Escrito por: Azteca

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El equipo debe salvar a un estudiante de universidad que ha sido secuestrado por un vigilante peligroso. 

            

En una misión contra tiempo recurrirán a un viejo conocido experto en informática y encontrarán al criminal. Mientras tanto, Max, Kamekona y Flippa tratan de sobrevivir después de haber naufragado.

        

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7

 