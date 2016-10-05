Hawaii 5-0: Capítulo 22, Temp.6 | Series Azteca 7

El equipo debe salvar a un estudiante de universidad que ha sido secuestrado por un vigilante peligroso.

En una misión contra tiempo recurrirán a un viejo conocido experto en informática y encontrarán al criminal. Mientras tanto, Max, Kamekona y Flippa tratan de sobrevivir después de haber naufragado.

Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7