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Hawaii 5-0: Capítulo 25, Temp. 5 | Series Azteca 7

El equipo 5-0 se entera que hay una bomba nuclear robada que está en algún lugar de la isla y está a punto de detonar

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Escrito por: Azteca

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Elequipo 5-0 se entera que hay una bomba nuclear robada que está en algún lugar de la isla y está a punto de detonar.

                                     

Mientras tanto, McGarrett se sorprende cuando Catherine regresa a Hawaii; y Chin se enfrenta a Adán acerca de sus conexiones persistentes a la Yakuza, en la víspera de la boda de Adán y Kono.

                     

Es tu deber guardar calma con Hawaii 5-0 sólo por Azteca 7 #PonleAl7

 