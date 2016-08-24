Hawaii 5-0: Capítulo 25, Temp. 5 | Series Azteca 7

Elequipo 5-0 se entera que hay una bomba nuclear robada que está en algún lugar de la isla y está a punto de detonar.

Mientras tanto, McGarrett se sorprende cuando Catherine regresa a Hawaii; y Chin se enfrenta a Adán acerca de sus conexiones persistentes a la Yakuza, en la víspera de la boda de Adán y Kono.

Es tu deber guardar calma con Hawaii 5-0 sólo por Azteca 7 #PonleAl7