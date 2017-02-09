Hawaii 5-0: Capítulo 25, Temp. 6 | Series Azteca 7

Con el fin de detener una epidemia de metanfetaminas en la isla, McGarret y Dany se encubren como pilotos.

Al ser descubiertos, McGarret es herido de gravedad en pleno vuelo, y Danny se ve obligado a romper su encubrimiento con el fin de salvar la vida de su compañero de una manera espectacular.

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