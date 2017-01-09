Hawaii 5-0: Capítulo 5, Temp. 6, | Series Azteca 7
El equipo interroga a los miembros de una banda de motoristas acrobáticos para localizar a un asesino que escapó saltando de su moto de un edificio a otro
El El equipo interroga a los miembros de una banda de motoristas acrobáticos para localizar a un asesino que escapó saltando de su moto de un edificio a otro.
El homicidio se convertirá en un problema familiar lleno de mentiras. Mientras tanto, el equipo se preparará de la mejor manera para un maratón.
Es tu deber guardar la calca con Hawaii 5-0 por Azteca 7 #PonleAl7