Hawaii 5-0: Capítulo 6, Temp. 6 | Series Azteca 7
El equipo de Hawaii 5-0 está en busca de un asesino en serie que podría ser una versión moderna de Dr. Frankenstein
El equipo de Hawaii 5-0 está en busca de un asesino en serie que podría ser una versión moderna de Dr. Frankenstein, mientras se encargan también de una situación delicada con rehenes después de un atraco a un banco de sangre. Por su parte, Danny se siente frustrado porque su hija Grace acude a una fiesta de disfraces si permiso de ambos padres.
Es tu deber guardar la calma con Hawaii 5-0 en punto de las 10:00 pm por Azteca