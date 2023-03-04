El hombre que nació con un don que podrá usar para valerse por sí mismo.

Conoce la dramática, pero cómica historia de las personas reales detrás de la industria del porno que genera más de 500 millones de euros al año en España.

LIONSGATE+, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, anuncia su próxima serie original en español: Nacho, protagonizada por Martiño Rivas y escrita por Teresa Fernández-Valdés.

Esta sensual y divertida historia, encenderá la curiosidad de algunos espectadores, mientras se embarcan en un viaje por la serie para conocer a la legendaria estrella porno, que demostrará que su talento va mucho más allá de sus 25 cm.

Nacho se convirtió en una superestrella Internacional en la década de 1990, momento en el que comienza su historia, cuando descubre que nació con un don que usaría para valerse por sí mismo.

Además de Rivas, la serie también está protagonizada por María De Nati, Andrés Velencoso, Pepa Charro, Edu Soto, Miriam Giovanelli, Carmen Conesa, Montse Guallar, Nancho Novo, Albert Baró, Marina Gatell, Penélope Guerrero, Rubén Jiménez, Juan Carlos Vellido, Paola Bontempi y Nuria Herrero.

Nacho es una producción ejecutiva de Teresa Fernández-Valdés, quien también se desempeña como showrunner junto a Ramón Campos.

Producida por Bambú Producciones con la producción asociada de La Claqueta, LIONSGATE+ estrenará el primero de ocho episodios en Latinoamérica y Brasil el viernes 3 de marzo, seguida de un capítulo por semana.

Descubre esta y más historias con el mejor contenido exclusivo de su clase, sin publicidad, basado en series originales de STARZ, contenido de excelente calidad que se transmite en LIONSGATE+ en paralelo con los EE. UU.; junto con series de estreno adquiridas, galardonadas y aclamadas por la crítica y una amplia biblioteca de largometrajes de gran éxito.