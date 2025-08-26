Junior H anuncia gira por México donde ¿Tocará sus corridos tumbados?
“La Letra Muda” estará de gira por México donde ofrecerá uno de los shows nacionales más destacados
Junior H, uno de los exponentes más destacados de los polémicos corridos tumbados realizará una gira por México como parte del ‘MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR’, donde estará recorriendo el país con 13 conciertos.
El intérprete de “Extassy Model” ofrecerá un show lleno de emociones y “puro sentimiento sad”, donde tocará sus más grandes éxitos y en lo que podría ser el inicio de una nueva era para el regional mexicano.
Junior H ofrecerá 13 conciertos en algunas ciudades de México
Las fechas confirmadas para esta gira de momento son:
- 8 de noviembre en Tijuana - Explanada del Estadio Caliente
- 14 de noviembre en Acapulco - Arena GNP Seguros
- 15 de noviembre en Toluca - Estadio Toluca 80
- 16 de noviembre en Guadalajara - Plaza Nuevo Progreso
- 19 de noviembre en Monterrey - Expo Guadalupe
- 21 de noviembre en Chihuahua - Estadio M Almanza
- 22 de noviembre en Ciudad Juárez - Estadio Carta Blanca
- 26 de noviembre en Aguascalientes - Monumental Aguascalientes
- 28 de noviembre en León - Explanada Poliforum
- 29 de noviembre en CDMX - “La México”
- 04 de diciembre en Mérida - Estadio Kukulcán
- 05 de diciembre en Veracruz - Explanada de la Expo Ylang Ylang
- 07 de diciembre en Puebla - Centro Expositor
¿Dónde comprar boletos para el concierto de Junior H?
La venta de boletos será el próximo martes 02 de septiembre a través de la plataforma de funticket.mx y en taquillas físicas oficiales a partir de las 11:00 am.
Por ahora no hay información respecto al precio de las entradas, por lo que tendríamos qué esperar hasta el día de la venta.
Junior H podría estar dando señales de que algún nuevo trabajo discográfico se avecina, pues en una época de incertidumbre para los corridos tumbados, el artista podría tomar nuevos rumbos pues tras su último disco ‘$AD BOYZ LIFFE II’ de 2023, en los últimos dos años solamente ha sacado canciones en modo de colaboración.