Junior H anuncia gira por México donde ¿Tocará sus corridos tumbados?

Junior H, uno de los exponentes más destacados de los polémicos corridos tumbados realizará una gira por México como parte del ‘MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR’, donde estará recorriendo el país con 13 conciertos.

El intérprete de “Extassy Model” ofrecerá un show lleno de emociones y “puro sentimiento sad”, donde tocará sus más grandes éxitos y en lo que podría ser el inicio de una nueva era para el regional mexicano.

Junior H ofrecerá 13 conciertos en algunas ciudades de México

Las fechas confirmadas para esta gira de momento son:

8 de noviembre en Tijuana - Explanada del Estadio Caliente

- Explanada del Estadio Caliente 14 de noviembre en Acapulco - Arena GNP Seguros

- Arena GNP Seguros 15 de noviembre en Toluca - Estadio Toluca 80

- Estadio Toluca 80 16 de noviembre en Guadalajara - Plaza Nuevo Progreso

- Plaza Nuevo Progreso 19 de noviembre en Monterrey - Expo Guadalupe

- Expo Guadalupe 21 de noviembre en Chihuahua - Estadio M Almanza

- Estadio M Almanza 22 de noviembre en Ciudad Juárez - Estadio Carta Blanca

- Estadio Carta Blanca 26 de noviembre en Aguascalientes - Monumental Aguascalientes

- Monumental Aguascalientes 28 de noviembre en León - Explanada Poliforum

- Explanada Poliforum 29 de noviembre en CDMX - “La México”

- “La México” 04 de diciembre en Mérida - Estadio Kukulcán

- Estadio Kukulcán 05 de diciembre en Veracruz - Explanada de la Expo Ylang Ylang

- Explanada de la Expo Ylang Ylang 07 de diciembre en Puebla - Centro Expositor

¿Dónde comprar boletos para el concierto de Junior H?

La venta de boletos será el próximo martes 02 de septiembre a través de la plataforma de funticket.mx y en taquillas físicas oficiales a partir de las 11:00 am.

Por ahora no hay información respecto al precio de las entradas, por lo que tendríamos qué esperar hasta el día de la venta.

Junior H podría estar dando señales de que algún nuevo trabajo discográfico se avecina, pues en una época de incertidumbre para los corridos tumbados, el artista podría tomar nuevos rumbos pues tras su último disco ‘$AD BOYZ LIFFE II’ de 2023, en los últimos dos años solamente ha sacado canciones en modo de colaboración.