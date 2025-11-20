Esta es la IMPACTANTE IMAGEN oficial de Jumanji 3

El remake de Jumanji salió en el 2017 con un elenco totalmente diferente e innovador. Nombres como: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Heart, protagonizaron el relanzamiento de esta cinta con un estilo más enfocado en la comedia, pero sobre todo en la reflexión de que en este mundo, sólo se tiene una vida.

Jumanji 3 ya reveló su imagen oficial de la tercera parte de esta saga y lo hicieron con una espectacular imagen; en dicha foto se puede ver a los 4 protagonistas del elenco principal, donde The Rock dará vida a Smolder Bravestone, Jack Black al profesor Shelly Oberon, Kevin Hart a Franklin “Mouse” Finbar y a Karen Gillan a la entrañable Ruby Roundhouse.

En la foto se ve a los protagonistas sobre una ciudad, la cual se ve que, por el momento no tiene nada de extraño o algún estrago del juego, sin embargo se podría pensar que, es ahí donde los problemas comenzarán ya que los actores están caracterizados y su mundo podría correr peligro.

¿Cuándo se estrenó por primera vez la película de Jumanji?

La primera saga de Jumanji se estrenó en el año de 1995 y fue dirigida por Joe Jognston, en aquel año la película fue protagonizada por Robin Williams, Bradley Pierce, Kirsten Dunst y Bonnie Hunt. Esta historia se centra en un mundo donde la realidad de 2 niños y 2 adultos se mezcla con los elementos de la magia, la cual proviene de un juego de mesa que vive y late muy fuerte.

¿Cuándo se estrena Jumanji 3 en México?

De acuerdo con información de la productora Sony Pictures, Jumanji 3 se estrenaría el 11 de diciembre de 2026, y posiblemente esta fecha también se de en México.