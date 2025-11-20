¡Cast de LUJO! Amanda Seyfried quiere a estas DOS ARTISTAS en Mamma Mia 3

Mamma Mia 3 podría ser una realidad… Al menos, así lo ha dejado entrever Amanda Seyfried, quien protagonizó la primera y segunda entrega de la cinta en 2008 y 2018, respectivamente. La actriz de 39 años está tan confiada en la producción de un nuevo largometraje que, incluso, ya tiene en mente los nombres de las superestrellas que podrían integrarse al elenco: Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney.

Durante su paso por la red carpet de los Governors Awards, Seyfried reveló para Entertainment Tonight que la tercer película de ‘Mamma Mia’ podría seguir la historia de la nieta de Donna (Meryl Streep), y qué mejor opción para el papel que la cantante y actriz de 26 años, Sabrina Carpenter.

De hecho, meses atrás, la ganadora al Golden Globe había expresado su interés porque la intérprete de “Man Child” fuera parte de la historia, por lo que sus más recientes declaraciones solo refuerzan sus deseos. En cuanto a Sydney Sweeney, Seyfried aún no ha pensado en un rol en específico, sin embargo, reveló que también le encantaría que fuera parte del proyecto.

“Amo interpretar a una madre, así que me encantaría ver a Sophie con sus hijos”, señaló la actriz para el citado medio estadounidense. “O quizás tenga una prima a la que no ha visto en mucho tiempo, y podría ser Sabrina Carpenter. Y también podría aparecer Sydney Sweeney. Hay un montón de chicas con las que me gustaría que participaran, y estoy totalmente de acuerdo… ¡Estaremos todas en algún lugar tropical, y sonará ABBA!” concluyó.

¿Qué tan probable es que Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney aparezcan en Mamma Mia 3?

Las probabilidades de que Sabrina Carpenter y Sydney Sweeney aparezcan en la tercera entrega de Mamma Mia son altas. Recientemente, la ex-chica Disney reveló que planea regresar a la actuación a través de un nuevo musical inspirado en Alice In Wonderland. Por su lado, Sydney y Seyfried compartieron protagónico en la cinta de suspenso, ‘The Housemaid’, por lo que ya existe un vínculo laboral de por medio.

¿Cuándo se estrena Mamma Mia 3? Esto se sabe

De momento, Universal Pictures no ha confirmado una tercera entrega de Mamma Mia. No obstante, la productora, Judy Craymer, ha revelado que el guion de la cinta existe, mientras que estrellas como Amanda Seyfried, Christine Baranski y Pierce Brosnan han expresado su interés por seguir con la historia.

Dicho esto, no queda más que esperar para el regreso de uno de los musicales más emblemáticos de la década de los 2000s.