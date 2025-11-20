Protagonista de Frankenstein ofrece rueda de prensa en aparente estado inconveniente

La cinta de Frankestein ha sido un éxito en la plataforma de entretenimiento, y es que el estilo del cineasta mexicano Guillermo del Toro con sus ventanas redondas que aparecen en sus citas, han sido un sello que se puede ver en sus proyectos; por lo que, el proyecto de uno de los Monstruos más famosos del séptimo arte, también tuvo esta insignia del director.

En una rueda de prensa se pudo escuchar cómo es que Oscar Isaac quien da vida a Victor Frankenstein, estaba hablando sobre cómo fue trabajar con Guillermo del Toro, sin embargo dio a conocer que se encontraba en un estado inconveniente, ya que tanto el actor como el director habían bebido pulque.

“Perdón, estoy un poco medio pedo, y hablaré en spanglish, ya que me dieron una cantidad muy alta de pulque”, declaró Isaac; fue aquí donde el cineasta mexicano aseguró que fue un curado de mango el que consumieron.

¿Quién es Oscar Isaac,quien da vida a Victor Frankestein?

Oscar Isaac es un reconocido actores que nació el 9 de marzo en la Ciudad de Guatemala, su nombre completo es Oscar Isaac Hernández Estrada, su madre es guatemalteca y su prada es cubano; sin embargo se fue a vivir a Miami cuando apenas tenía algunos meses de edad.

Antes de meterse de lleno al cine, Isaac se enfocó en la música, además, su verdadera vocación lo llevó a estudiar en la famosa y prestigiosa Juilliard School de Nueva York, la cual es una de las academias más reconocidas en el mundo del séptimo arte.

El primer éxito de Isaac se dio cuando debutó en la película Inside Llewyn Davis en el 2013, la cual fue dirigida por los hermanos Coen, y con ello se posicionó como uno de los actores que ya pintaban para ser una estrella en la pantalla grande. Otro de los proyectos que quizás también lo catapultó a la popularidad fue en Star Wars cuando le dio vida a Poe Dameron en el 2014, y en la miniserie de Show Me A Hero, donde ganó un Globo de Oro.